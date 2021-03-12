Казахстанцы стали больше пить в период пандемии

Наркологи частных реабилитационных центров Алматы называют пугающую статистику: количество зависимых пациентов за прошлый год увеличилось почти на 40%. И среди обратившихся не только взрослые, но и школьники.

Во время пандемии казахстанцы стали чаще обращаться в реабилитационные центры. Люди страдают от алкогольной и наркотической зависимости, сообщает zakon.kz.

Эксперты поясняют: это результат стресса, потери работы и других проблем, которые повлек за собой повсеместный карантин, передает Первый канал "Евразия".

Акылу (имя героя изменено), всего 30 лет. Но он уже лишился всего - стабильной работы, семьи и доверия близких. Мужчина рассказывает: началось все со ставок в букмекерских конторах, а во время карантина он и вовсе пристрастился к алкоголю. В итоге обойтись без помощи специалистов не смог.

Я начал чаще пить во время пандемии. Лишился работы, затем супруга с детьми ушла. В итоге все потерял. Сейчас прохожу лечение в частной клинике уже 4 месяца, постепенно налаживаю связь с близкими. Акыл

Наркологи частных реабилитационных центров Алматы называют пугающую статистику: количество зависимых пациентов за прошлый год увеличилось почти на 40%. И среди обратившихся не только взрослые, но и школьники. Психологи не исключают, что это - последствия изоляции. Люди запивали страхи, депрессию, а подростки искали новые ощущения в синтетических нароктиках.

Зависимость, эта болезнь прогрессирует, когда человек находится в одиночестве и бездельничает. Тогда она начинает прогрессировать. Из-за того, что люди находятся на удаленной работе. Контроля нет, мотивации. психолог Алексей Козырь

Массовое пристрастие к алкоголю специалисты связывают еще и с тем, что многие верили в волшебную силу бесцветной жидкости. Якобы водка в качестве профилактики используется при лечении и профилактике COVID-19.

Это миф, что алкоголь помогает для лечения или предупреждения коронавирусной инфекции, так как алкоголь снижает иммунитет, человек становится подвержен всякого рода инфекциям. врач-нарколог Таймас Сырымов

Заявления специалистов подтверждает и статистика. Согласно исследованиям, в прошлом году производство водки увеличилось на 14% по сравнению с 2019 годом. На прилавки магазинов попало 22,2 млн литров. Наркологи говорят: чтобы полностью излечиться от любого вида зависимости, уходит немало времени - от пары месяцев до нескольких лет. Но вернуть доверие близких и родных удается не каждому. Главный рецепт, чтобы не пустить жизнь под откос - занимать свое время делами и находить новые увлечения.

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