Казахстан вошел в топ-8 стран, где число богачей за год увеличилось

Наша страна в этом рейтинге демонстрирует рост в 33%.

Несмотря на пандемию коронавируса состояние некоторых людей в мире продолжает увеличиваться. В том числе и в нашей стране, сообщает zakon.kz.

Такие данные приводит сайт statista.com, опираясь на отчет консалтинговой компании Knight Frank "о богатстве".

В течение последних 12 месяцев количество богачей с состоянием $30 млн и более выросло на 2,4% и сейчас составляет более 520 000 человек. Самым сильным был прирост в Азии - 12%.

Рейтинг выглядит так:

Индонезия Индия Польша Швеция Новая Зеландия Замбия Казахстан США

Наша страна в этом рейтинге демонстрирует рост в 33%.

Несмотря на то, что на сегодняшний день самые богатые люди живут в США, прогнозируется, что в период с 2020 по 2025 год Азия и Тихоокеанский регион побьют этот показатель и 24 процента всех богачей мира, будут жить там.

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