Экипаж американской подлодки год пытался избавиться от клопов

Из-за нашествия клопов многим матросам пришлось спать на стульях и полу, вследствие этого у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины".

Экипаж американской подлодки USS Connecticut год был вынужден существовать в условиях постоянных атак постельных клопов, сообщает zakon.kz.

Насекомые попали на субмарину в марте 2020 года, когда шли учения ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане, передает Navy Times.

Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках, - рассказал старшина субмарины.

Несмотря на жалобы матросов, официальный запрос в контролирующие структуры передали только в декабре. Один из членов экипажа рассказал, что командование изначально не поверило заявлениям подводников из-за "отсутствия доказательств". А в феврале этого года началась масштабная дезинфекция.

В свою очередь, моряки утверждают, что были вынуждены обратиться к генеральному инспектору флота и в прессу, поскольку руководство ВМС не решало проблему должным образом, а служба на подлодках достаточно тяжела и без учета нашествия кровососущих насекомых.

Из-за нашествия клопов многим матросам пришлось спать на стульях и полу, вследствие этого у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины". Сейчас судно обработали специальными веществами, но моряки опасаются возвращения вредителей и переживают из-за возможности попадания клопов в свои дома при возвращении со службы.

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