Полиэтиленовые пакеты окажутся под запретом в Казахстане

Через четыре года Казахстан планирует отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

Через четыре года Казахстан планирует отказаться от использования полиэтиленовых пакетов, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По подсчетам специалистов, супермаркеты страны ежемесячно потребляют до 40 миллионов так называемых "маечек". Однако бизнесмены предрекают Казахстану упаковочный коллапс. Переход на биоразлагаемое сырье потребует больших финансовых вливаний, и отдельные предприятия попросту разорятся.

Только одно предприятие Караганды ежемесячно производит до 4 миллионов полиэтиленовых пакетов. Сырье закупают в России и Узбекистане. На год хватает 200 тонн, потому что часть отходов используют вторично. Биоразлагаемое растительное сырье обойдется в разы дороже, говорят бизнесмены.

Чтобы перейти на биоразлагающееся сырье, нужно модернизировать всю производственную линию. Апгрейд обойдется предприятию минимум в 40 миллионов тенге. Годовые запасы сырья также увеличатся на 20%. По словам бизнесменов, переход на биоразлагаемую упаковку сразу скажется на цене.

Потребитель это ощутит мгновенно. Как только закон вступит в силу, и как только нас обяжут на биоразлагаемых работать материалах, это очень серьезно стукнет по кошельку каждого человека. Если сейчас, допустим, полиэтилен стоит, грубо говоря, 2 доллара за килограмм сырья, из которого мы делаем пленки. То биоразлагаемый, настоящий из крахмала, – 8 евро за килограмм. директор предприятия по производству полиэтиленовых пленок Ренат Минхаиров

Экологи изучают международный опыт и в первую очередь предлагают начать с запрета бесплатных пакетов на кассах. Фиксированная цена, по мнению экспертов, отучит покупателей брать их в неограниченном количестве.

В Германии с этого года запретили плотные пакеты. Оставили только тонкие пакеты, которые нечем заменить. Это пакеты для мусора. Мусорные пакеты очень тонкие, у них 10-15 микрон, Они считают, что они их смогут переработать на мусороперерабатывающих фабриках. Экологи, инженеры должны подсчитать с экономистами. Первый вариант: отказываемся от такой тары, заменяем такой. директор по развитию ОО "Карагандинский экомузей" Дмитрий Калмыков

Экологический вред полиэтиленовых пакетов давно доказан, и многие страны ввели запрет или ограничение на их производство. Проект, который объявит одноразовый пластик вне закона, Евразийский экономический союз представит мировому сообществу уже в марте.

О безотходном производстве говорят и карагандинские бизнесмены. Если устранить "мусорную проблему", то и от полиэтилена отказываться не придется, считают предприниматели. Главное – решить вопрос сортировки бытовых отходов. К слову, сегодня не соответствуют нормам более 150 мусорных полигонов области.

Единственно правильное решение – это, наконец-то, начать правильную адекватную утилизацию всех полимеров. Когда полимеры привозят на полигон, их не фасуют, не сортируют, не убирают, хотя за это деньги люди получают. Ничего такого не происходит. Они просто берут и закапывают их в землю. Это бесконечные вторичные материалы. Их можно постоянно использовать. А то, что уже не перерабатывается, из этого можно сделать бензин. директор предприятия по производству полиэтиленовых пленок Ренат Минхаиров

В Карагандинской области более 10 производителей упаковки. Все они продумывают безболезненный переход на "новые рельсы". И если крупные компании осилят модернизацию производства, то мелкие просто исчезнут с рынка, считают эксперты.

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