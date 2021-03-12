Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 221 669 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 26124 (+112),
- в городе Алматы – 26708 (+237),
- в ВКО – 22394 (+34),
- в Атырауской области – 17582 (+41),
- в Павлодарской области – 18363 (+52),
- в Карагандинской области – 15965 (+68),
- в Акмолинской области – 14347 (+55),
- в ЗКО – 13667 (+71),
- в СКО – 12679 (+38),
- в Костанайской области – 12973 (+49),
- в Алматинской области – 11443 (+76),
- в городе Шымкенте – 6319 (+9),
- в Жамбылской области – 6099 (+9),
- в Туркестанской области – 4340 (+5),
- в Мангистауской области – 4 292 (+0),
- в Актюбинской области – 4463 (+39),
- в Кызылординской области – 3911 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 114
- город Алматы - 118
- Акмолинская область - 76
- Актюбинская область - 10
- Алматинская область - 75
- Атырауская область - 19
- Восточно-Казахстанская область - 27
- Жамбылская область - 18
- Западно-Казахстанская область - 39
- Карагандинская область - 45
- Костанайская область - 65
- Кызылординская область - 7
- Павлодарская область - 28
- Северо-Казахстанская область - 12
Итого выздоровевших в Казахстане - 204782.
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