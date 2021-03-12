Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 221 669 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 26124 (+112),

в городе Алматы – 26708 (+237),

в ВКО – 22394 (+34),

в Атырауской области – 17582 (+41),

в Павлодарской области – 18363 (+52),

в Карагандинской области – 15965 (+68),

в Акмолинской области – 14347 (+55),

в ЗКО – 13667 (+71),

в СКО – 12679 (+38),

в Костанайской области – 12973 (+49),

в Алматинской области – 11443 (+76),

в городе Шымкенте – 6319 (+9),

в Жамбылской области – 6099 (+9),

в Туркестанской области – 4340 (+5),

в Мангистауской области – 4 292 (+0),

в Актюбинской области – 4463 (+39),

в Кызылординской области – 3911 (+4).

Информация о выздоровевших в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 114

город Алматы - 118

Акмолинская область - 76

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 75

Атырауская область - 19

Восточно-Казахстанская область - 27

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 39

Карагандинская область - 45

Костанайская область - 65

Кызылординская область - 7

Павлодарская область - 28

Северо-Казахстанская область - 12

Итого выздоровевших в Казахстане - 204782.

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