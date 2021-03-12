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Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Фото: pixabay 12 марта 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 221 669 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 26124 (+112),
  • в городе Алматы – 26708 (+237),
  • в ВКО – 22394 (+34),
  • в Атырауской области – 17582 (+41),
  • в Павлодарской области – 18363 (+52),
  • в Карагандинской области – 15965 (+68),
  • в Акмолинской области – 14347 (+55),
  • в ЗКО – 13667 (+71),
  • в СКО – 12679 (+38),
  • в Костанайской области – 12973 (+49),
  • в Алматинской области – 11443 (+76),
  • в городе Шымкенте – 6319 (+9),
  • в Жамбылской области – 6099 (+9),
  • в Туркестанской области – 4340 (+5),
  • в Мангистауской области – 4 292 (+0),
  • в Актюбинской области – 4463 (+39),
  • в Кызылординской области – 3911 (+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 114
  • город Алматы - 118
  • Акмолинская область - 76
  • Актюбинская область - 10
  • Алматинская область - 75
  • Атырауская область - 19
  • Восточно-Казахстанская область - 27
  • Жамбылская область - 18
  • Западно-Казахстанская область - 39
  • Карагандинская область - 45
  • Костанайская область - 65
  • Кызылординская область - 7
  • Павлодарская область - 28
  • Северо-Казахстанская область - 12

Итого выздоровевших в Казахстане - 204782.

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