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На заводе Tesla произошел пожар

Фото: twitter 12 марта 2021, 08:13

Возгорание началось в строящемся здании.

Пожар произошел в четверг на территории завода производителя электромобилей Tesla в американском городе Фримонт (штат Калифорния), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила телекомпания Fox.

По ее данным, возгорание началось в строящемся здании.

На место происшествия прибыли несколько пожарных машин.

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