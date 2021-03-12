Почти вся дорога, проходящая через ВКО от Китая до границы РФ, станет платной

Платный участок в ВКО будет проходить через города Семей и Чарск, а также Аккулинский, Бескарагайский и Жарминский районы.

Почти вся дорога М-38, проходящая через восток Казахстана от границы КНР до границы РФ, станет платной в текущем году, передает zakon.kz.

Об этом сообщили представители НК "КазАвтоЖол" в ходе общественных слушаний в ВКО.

Участок трассы М-38 Павлодар-Семей-Калбатау протяженностью 464 км станет платным уже в текущем году. В Павлодарской области на нем установлены и запущены в тестовом режиме 3 арки контроля, в Восточно-Казахстанской – 8.

Платный участок в ВКО будет проходить через города Семей и Чарск, а также Аккулинский, Бескарагайский и Жарминский районы.

Ранее "КазАвтоЖол" также сообщил, что дорога Павлодар-Омск (до границы РФ) тоже станет платной. Таким образом, открытая система взимания платы будет внедрена практически по всей М-38. Бесплатным остается отрезок от границы КНР до с.Калбатау.

Участок Павлодар-Семей-Калбатау почти на всем протяжении проходит по дороге ІІ технической категории. Это значит, что проезд будут платным только для грузовых автомобилей.

В целом, общественность ВКО поддержала внедрение платности на дорогах региона. Однако местные жители во избежание роста цен на услуги и продукты питания попросила рассмотреть возможность введения льгот для местных грузовых автомобилей, а также техники фермеров и коммунальных служб.

Также население ВКО потребовало расширить дорогу Павлодар-Семей-Калбатау до 4 полос движения, установить разделительную полос и ограждения от скота.

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