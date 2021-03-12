Обновлены данные по смертям от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 

На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 558 человек.

За сутки в Казахстане от коронавируса умерли семь человек, от пневмонии два, сообщает zakon.kz.

На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 558 человек (114 050 КВИ+ и 4 508 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 713 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 845 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 231 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов; на аппарате ИВЛ – 45 пациентов, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 10 марта 2021 года зарегистрировано 65 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 176 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 49 694, случаев с летальным исходом - 652, всего выздоровели – 44 534 человек.

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