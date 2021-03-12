Верка Сердючка вернулась на телевидение

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Андрей Данилко снова в образе.
Несмотря на то, что народный артист Украины Андрей Данилко завершил выступления в образе Верки Сердючки, знаменитый персонаж вернулся, передает zakon.kz.
Верка Сердючка с мамой и Вера Брежнева стали новыми ведущими "Орла и решки"
В этом году популярному тревел-шоу исполняется 10 лет и в путешествие отправились 10 пар звездных ведущих
Как стало известно, одними из ведущих стали Вера Брежнева и Верка Сердючка (артист Андрей Данилко) с "мамой".
Артисты отправились в Барселону. Они посетили собор Саграда Фамилия, стадион футбольного клуба "Барселона" "Камп Ноу", неблагополучный район Ла Мина, при этом поселившись в замке Санта-Флорентина, отправились в ресторан молекулярной кухни и даже опробовали дайвинг с акулами.
Кто из них путешествовал с золотой картой, а кто — с рюкзаком и 100 долларами, по традиции решила монетка.Вера Брежнева призналась, что осталась в восторге от поездки.
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