Продлен срок перехода на новое стратегическое распределение активов Нацфонда

Утвержден также минимальный размер портфеля.

Постановлением правления Национального банка РК от 22 февраля 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Максимальный размер стабилизационного портфеля составляет 10 миллиардов долларов США.

В случае, если по итогам года размер стабилизационного портфеля превышает 10 миллиардов долларов США, средства в размере не менее суммы превышения на дату перевода, переводятся из стабилизационного в сберегательный портфель в течение одного квартала, следующего за соответствующим годом, - сказано в измененном пункте 28 документа.

При этом указывается, что минимальный размер стабилизационного портфеля составляет 5 миллиардов долларов США.

В случае, если по итогам каждого квартала размер стабилизационного портфеля составляет менее 5 миллиардов долларов США, средства в размере не менее суммы, необходимой для пополнения на дату перевода, переводятся из сберегательного в стабилизационный портфель в течение одного месяца, следующего за соответствующим кварталом.

Постановление вводится в действие с 22 марта 2021 года.

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