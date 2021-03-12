Морозные выходные ждут казахстанцев 

Местами по республике ожидается туман.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 13-15 марта, сообщает zakon.kz.

Практически весь период на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние Северо-западный антициклон, который обусловит морозную погоду, преимущественно без осадков.

Лишь на юге, юго-востоке и востоке страны вторжение антициклона принесет с собой не только понижение температуры воздуха, но и осадки. В выходные сильные осадки (дождь, снег), а также метель, усиление ветра, гололед, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается туман.

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