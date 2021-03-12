Когда устранят провалы асфальта на Толе би в Алматы

Причиной провалов стали некачественные работы после ремонта тепловых сетей и строительства переходов.

В акимате Алмалинского района Алматы рассказали, когда устранят провалы по улице Толе би, сообщает zakon.kz.

Как отмечает inAlmaty.kz, жители города массово жалуются на провалы в дорожном полотне, которые появились вдоль улицы Толе би на других улицах района.

Аким Алмалинского района Серик Кусаинов сообщил, что это связано с работами по замене коммунальных сетей и переходов арыков.

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Основные жалобы на качество асфальта у нас идут по улице Толе би. Связано это с тем, что в 2018-19-ые годы вдоль улицы проводились ремонтные работы по замене тепловых сетей, связывающих западный теплокомплекс с центром города. На местах пересечения, где велись эти работы, асфальт вскрывался. Конечно, был сделан ремонт, положен новый асфальт, но за последний год-два произошли провалы, которые мы и сейчас наблюдаем. У нас планируется большая реконструкция этой улицы, особенно на участке от Байтурсынова до озера Сайран. Этот участок наиболее подвержен провалам, кроме того, здесь 64 перехода, - сообщил аким.

Часть их провалов образовалась в местах, где делали переходы арыков с радиальных на горизонтальные.

Аким отметил, что подрядчики выполнили работу недостаточно качественно. Сейчас из-за дождей и снега работы приостановлены, но они начнутся как только установится хорошая погода.

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