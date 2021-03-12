Продажи недвижимости за месяц увеличились на 90% в Казахстане

Произошел скачок.

Казахстанцы в феврале всполошили рынок недвижимости: число сделок купли-продажи увеличилось на 90%, передает zakon.kz.

Ничего удивительного в таком взрыве рынка нет: в Казахстане продолжается досрочное снятие пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий.

По данным Бюро национальной статистики, в феврале 2021 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 41101 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 90,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2021 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 40,4%: если за первые 2 месяца 2021 года в стране купили около 40 тыс. квартир и домов, то в январе-феврале 2020 года - около 20 тыс.

Интересно, что резкий рост продаж недвижимости зафиксирован не в Алматы, а в Нур-Султане (в 2,1 раза). Но рекорд принадлежит западным регионам страны – Мангистауская (в 6,9 раз), Атырауская (в 3,5 раза по сравнению с январем 2021 года).

В Алматы в феврале 2020 года заключили 4249 сделок купли-продажи домов и квартир, а в феврале 2021 года - 5570 сделок.

В Нур-Султане в феврале 2020 года зарегистрировано 3108 сделок купли-продажи домов и квартир, в феврале 2021 года - 6579 сделок.

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