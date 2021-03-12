Более 33 тысяч казахстанцев вывезли сотрудники МИДа из разных стран за время пандемии

Для этих целей были использованы 424 чартерных, специальных и регулярных авиационных, а также автобусных и паромных рейсов.

С первых же дней распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство иностранных дел РК для защиты жизни и здоровья наших граждан, находящихся за рубежом, активно оказывало им различные виды помощи, передает zakon.kz.

Так, со 2 февраля 2020 года и по настоящее время было оказано содействие в возвращении на Родину более 33 тысяч казахстанцев из 72 стран мира. Для этих целей были использованы 424 чартерных, специальных и регулярных авиационных, а также автобусных и паромных рейсов.

Кроме того, совместно с Министерством здравоохранения и Министерством обороны РК оказывалось содействие в вывозе посредством санитарной и военно-транспортной авиации тяжелобольных казахстанцев.

МИД на постоянной основе организовывал выдачу разрешения на транзитный коридор через территорию Казахстана (ж/д и автобусным транспортом) для граждан соседних государств. Оказано содействие иностранным государствам в организации репатриационных авиарейсов для их граждан, а также перевозки гуманитарного груза с территории Казахстана, - отметили в министерстве.

К примеру, при содействии внешнеполитического ведомства через территорию нашей страны было перевезено более 40 тысяч граждан Узбекистана, более 13 тысяч граждан Кыргызстана и более 3 тысяч граждан Таджикистана.

Также сотрудники внешнеполитического ведомства принимали непосредственное участие в переговорном процессе с зарубежными партнерами по поставкам тех или иных медикаментов и специального оборудования для нужд отечественной медицины.

Совместно с заинтересованными государственными органами был разработан проект порядка пересечения государственной границы РК на период действия режима ЧП.

Также по окончанию действия режима ЧП в стране аналогичным образом был доработан и принят "Порядок пересечения государственной границы Казахстана на период действия карантинных мер с 11 мая 2020 года". Документ периодически дополняется.

Кроме того, дипломаты разработали "Алгоритм приглашения юридическими лицами РК иностранных граждан - специалистов в Республику Казахстан во время действия карантинных ограничений", который был утвержден протоколом заседания МВК.

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