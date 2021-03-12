ЕС официально объявили "зоной свободы ЛГБТ"

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Резолюцию поддержали 492 депутата Европарламента.
Европейский парламент объявил, что Европейский Союз является "зоной свободы ЛГБТ", сообщает zakon.kz.
Как отмечает Eadaily.com, резолюция была принята в ответ на политику Польши по отношению к ЛГБТ-сообществу.
Власти на всех уровнях управления в Евросоюзе должны защищать и поощрять равенство и основные права граждан, включая представителей ЛГБТ. Согласно резолюции, представители ЛГБТ на территории ЕС могут жить свободно и "публично демонстрировать свою ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования", - отмечается в документе.
Резолюцию поддержали 492 депутата Европарламента, еще 141 проголосовал против и 46 воздержались.
Стоит отметить, что местные власти в Польше в последние годы называют себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ" и запрещают однополым парам усыновлять детей.
Согласно новому закону, органы власти будут обязаны проверять личные данные любого лица, подающего заявление об усыновлении ребенка в качестве одинокого родителя. Если будет установлено, что человек подает заявление в качестве родителя-одиночки, когда он находится в однополых отношениях, он будет нести уголовную ответственность.
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