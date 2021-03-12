Курс доллара продолжил снижение

Доллар подешевел еще на 0,81 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,31тенге, снизившись на 0,81 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,7-420,1 тенге, евро – 500,5-502,5 тенге, рос. рубль - 5,68-5,74 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 12 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,39%, составив $65,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,27% — до $69,44 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!