Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о закупках квазигоссектора

Проект закона разработан по поручению Главы государства.

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

Проект закона разработан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данному в Послании народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий".

В проект повестки пленарного заседания также включен вопрос о рассмотрении изменений и дополнений, внесенных Сенатом в законопроект, содержащий поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.

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