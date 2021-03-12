К 19 годам колонии приговорили парня, случайно убившего проститутку

Приговор не вступил в законную силу.

Суд Караганды пересмотрел приговор 19-летнему молодому человеку, задушившему проститутку в Темиртау. Ему дали 19 лет лишения свободы, передает zakon.kz.

​В ноябре прошлого года в Караганде вынесли приговор 19-летнему жителю Темиртау. Весной 2020 года он пригласил домой девушку, оказывающую платные интимные услуги. Во время интима якобы по ее просьбе он стал душить девушку ремнем. Но так увлекся, что убил ее, а после этого украл деньги, сотовый телефон и скрылся.

Суд присяжных признал его виновным в неосторожном убийстве и краже и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. В начале 2021 года этот приговор отменили из-за "допущения судом нарушения регламента главного судебного разбирательства, формирования вопросов для вопросного листа и других норм уголовно-процессуального закона".

И вот накануне стало известно, что по делу снова прошел суд с участием присяжных заседателей. Присяжные изучили материалы уголовного дела, результаты следственных действий, вещественные доказательства, а также заключения экспертиз.

На основе этих доказательств достоверно установлено, что в ходе интимной близости К. с целью похитить имущество потерпевшей накинул на шею Д. ремень от барсетки, после чего стал тянуть концы ремня к себе, перекрывая тем самым дыхательные пути. В результате потерпевшая скончалась на месте от асфиксии. После чего К. похитил денежные средства, которые заплатил Д. за оказание интимных услуг, сотовый телефон и золотые изделия потерпевшей, затем скрылся с места преступления, - говорится в сообщении Специализированного суда по уголовным делам Карагандинской области.

В итоге присяжные признали подсудимого виновным в убийстве из корыстных побуждений и краже. Ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии максимальной безопасности.

Суд также постановил выплатить моральный вред потерпевшей стороне в сумме 10 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

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