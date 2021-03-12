Депутаты пересмотрят некоторые нормы законопроекта об адвокатуре

Ряд поправок затрагивает концептуальные нормы законопроекта и отличается от позиции Мажилиса.

Некоторые нормы законопроекта по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи будут пересмотрены. Информацию об этом на своей странице в Facebook опубликовал Председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Канат Мусин, сообщает zakon.kz.

Сегодня состоялось Бюро Мажилиса, на котором принято важное решение, о котором считаю необходимым сообщить. Прошло обсуждение вопроса по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи", возвращенному Сенатом с поправками. Мы полагаем, что ряд поправок затрагивает концептуальные нормы законопроекта и отличается от позиции Мажилиса. В этой связи принято решение о внесении на пленарное заседание палаты предложения о создании согласительной комиссии из числа депутатов Мажилиса и Сената для преодоления разногласий по отдельным нормам законопроекта, в том числе по вопросам добровольного членства в Республиканской коллегии юридических консультантов, - написал Канат Мусин в Facebook.

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