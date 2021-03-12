ТРЦ и рынки Алматы не будут работать в выходные

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Также будут закрыты торговые дома и рынки.
13-14 марта в Алматы будут закрыты торгово-развлекательные центры, рынки и торговые дома, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщили в акимате города.
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В выходные не будут работать рынки, ТРЦ и ТД, - отметил Садвакас Байбагулов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.
С 10 марта Алматы находится в "красной" зоне по распространению коронавируса. В связи с этим, в городе ужесточили карантин.
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