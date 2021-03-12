Смертельное ДТП со скорой произошло на трассе в Актюбинской области

Двух человек госпитализировали в больницу.

В Актюбинской области на трассе произошло смертельное ДТП с машиной скорой медицинской помощи, передает zakon.kz.

11 марта в 09:00 часов 29-летний водитель автомашины Honda CRV двигаясь со стороны Актобе в направлении Кандыагаш, на 74 км. автодороги "Актобе-Астрахань", вблизи пос.Аккемир Мугалжарского района, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной "УАЗ", принадлежащий ГКП "Темирская районная больница, под управлением 46-летнего водителя ЦРБ района.

В результате ДТП 54-летний пассажир автомашины Honda CRV, который был госпитализирован в ЦРБ Кандыагаш не приходя в сознание скончался. Водитель Honda CRV и медсестра скорой автомашины "УАЗ" были госпитализированы в ЦРБ, - сообщили в ДП области.

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