На что казахстанцы потратили 740 миллиардов тенге из ЕНПФ

Средняя сумма выплат составляет более 5,2 млн тенге.

Более 740 млрд тенге из ЕНПФ казахстанцы направили на лечение и улучшение жилищных условий, сообщает zakon.kz.

По данным пенсионного фонда, более 42% заявлений на перевод пенсионных накоплений управляющему пенсионным портфелем (УИП) поступило от жителей Алматы.

Алматинцы хотят перевести в среднем 2,3 млн тенге. От жителей столицы поступило порядка 20% заявлений на перевод и здесь готовы доверить УИП в среднем 2,6 млн тенге. На третьем месте - Карагандинская область (4,9%). Здесь средняя сумма перевода составляет 1,7 млн тенге, - отметили в пресс-службе.

Как отмечают в фонде, по состоянию на 10 марта подано 1798 заявлений об использовании пенсионных накоплений на лечение.

1176 заявлений уже исполнено и на спецсчета вкладчиков, открытых у уполномоченного оператора АО "ЖССБ "Отбасы банк", переведено порядка 1,2 млрд тенге. В среднем на лечение казахстанцы используют около 1 млн тенге пенсионных накоплений. Больше всего заявлений также поступило от жителей Алматы (22,6%), Нур-Султана (18,4%) и Карагандинской области (7,5%), - говорится в сообщении.

Кроме того, на улучшение жилищных условий на 10 марта 2021 года от уполномоченных операторов (АО "ЖССБ "Отбасы банк", АО "Народный Банк Казахстана", а также АО "Банк ЦентрКредит") поступило 208 853 заявления.

142 237 заявлений на общую сумму более 740,4 млрд тенге уже исполнены. Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5,2 млн тенге, - уточнили в ЕНПФ.

Также стало известно, что на 11 марта уже исполнено 144728 заявлений на сумму более 752 млрд тенге.

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