Экс-нападающий "Реала" все ближе к тюремному заключению на 9 лет

Ситуация запутанная.

Знаменитый бразильский футболист Робиньо, успевший поиграть за мадридский "Реал", может ближайшие 9 лет провести в тюрьме. Эта перспектива стала более реальной после того, как итальянский суд оставил в силе приговор за изнасилование 8-летней давности, передает zakon.kz.

По данным G1.Globo, апелляционный суд Милана опубликовал во вторник содержание приговора бразильскому игроку Робиньо, который в конце прошлого года был приговорен во второй инстанции к 9 годам тюремного заключения за групповое сексуальное насилие.

Согласно документу, игрок и «его сообщники» выразили «особое презрение к жертве, которая была жестоко унижена».

Кроме того, суд заявил, что была попытка «обмануть следствие, предложив ложную и ранее согласованную версию фактов».

Суд также приговорил Рикардо Фалько, друга Робиньо, к 9 годам лишения свободы.

Случай произошел в январе 2013 года, когда Робиньо играл за «Милан». В приговоре учтены обмен сообщениями и прослушка телефонных разговоров, в которых злоумышленник рассказывает о ночи преступления. В одном из сообщений Робиньо отвечает: «Я смеюсь, потому что мне все равно, девушка была полностью пьяна, она даже не знает, что произошло».

Согласно постановлению первой инстанции, вынесенному в 2017 году, бразильский игрок, Рикардо и четверо других друзей изнасиловали 23-летнюю албанскую девушку в ночном клубе. Говорят, что молодая девушка была пьяна «до потери сознания» и занималась сексом, когда не могла сопротивляться.

Адвокат Робиньо отказался давать комментарии по решению апелляционного суда Милана. Но известно. что Робиньо может подать апелляцию в кассационный суд, суд третьей инстанции. Только после этого, в случае вынесения окончательного приговора, можно будет инициировать международное правовое сотрудничество, чтобы приговор отбывал наказание в Бразилии.

На суде защита Робиньо утверждал, что девушка была согласна на половой акт. В показаниях в 2014 году игрок признал, что оральный секс был, но с разрешения девушки и без участия посторонних.

В прошлом году игрок прокомментировал случай в интервью сайту UOL. Он отрицал факт совершения преступления, сказал, что у него были отношения по обоюдному согласию с девушкой, которая обвинила его в сексуальном насилии, и что его единственное сожаление состоит в том, что он изменил своей жене.

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