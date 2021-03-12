В Японии зацвела сакура

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Цветение началось 11 марта в префектуре Хиросима.
Первые цветы сакуры, которую японцы считают символом своей страны, распустились на этой неделе на западе Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Как отметили в Национальном метеорологическом управление Японии, что первое в этом году цветение началось 11 марта в префектуре Хиросима.
Фото: kyodonews.net
Дерево начало цвести 11 марта в префектуре Хиросима. Такое цветение считается очень ранним. Самый ранний срок, когда сакура расцветала в регионе, — 10 марта 2010 года. 12 марта цветение началось в префектуре Фукуока.
Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба.
Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.
В прошлом году из-за пандемии местным жителям и иностранным туристам не удалось в привычной манере полюбоваться цветением сакуры. Особо жесткие ограничения действовали в Токио, где власти настоятельно рекомендовали местным жителям отказаться от пикников в парках во время цветения сакуры.
Ожидается, что в этом году ситуация не улучшится - в Токио из-за ситуации с распространением нового коронавируса по крайней мере до 21 марта действует режим чрезвычайной ситуации.
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