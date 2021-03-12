Как инвалидам получить индивидуального помощника или коляску. Правила

Изменения вводятся с 11 марта 2021 года.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 3 марта 2021 года внес изменения в приказ от 22 января 2015 года "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов", передает zakon.kz.

В частности, внесены изменения в Правила предоставления социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху.

Таких помощников им могут предоставлять 60 часов в год. Для этого инвалиды первой группы, имеющие затруднение в передвижении, или их законные представители, либо лица, получившие от инвалида доверенность на право оформления документов для предоставления услуг индивидуального помощника, предоставляют по месту жительства заявление на предоставление услуг реабилитации в соответствии с социальной частью индивидуальной программы реабилитации с приложением документов через:

отделения госкорпорации "Правительство для граждан";

управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан, управление социального благосостояния города Алматы, управление занятости и социальной защиты города Шымкент, городские, районные отделы занятости и социальных программ по месту жительства;

Также необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий его личность;

доверенность от инвалида, в случае обращения лица, получившего от инвалида доверенность.

При этом сведения о документах, удостоверяющих личность, подтверждающих регистрацию по постоянному месту жительства, об инвалидности, о разработанных мероприятиях ИПР, содержащиеся в соответствующих государственных информационных системах, отделы занятости, отделения госкорпорации "Правительство для граждан" получают в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных должностных лиц.

Как отмечается, представление заявления не требуется при оформлении через проактивную услугу (с помощью мобильного телефона).

Также внесены изменения в Правила предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и детям-инвалидам.

Для этого инвалиды или их законные представители, либо лица, получившие от инвалида доверенность на право оформления документов для предоставления санаторно-курортного лечения предоставляют по месту жительства заявление с приложением документов также через отделения госкорпорации "Правительство для граждан"; отделы занятости.

Заявление не требуется при оформлении через проактивную услугу.

Как отмечается, ответственные сотрудники при приеме заявления формируют запросы по индивидуальному идентификационному номеру инвалида в информационные системы государственных органов или организаций через шлюз "электронного правительства" для получения следующих сведений:

о документе, удостоверяющем личность; об установлении инвалидности; о разработанных мероприятиях в ИПР; о несчастном случае на производстве, приведшем к инвалидности (для инвалидов от трудового увечья или профессионального заболевания); о прекращении деятельности работодателя-индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица, виновного в установлении инвалидности (для инвалидов от трудового увечья или профессионального заболевания).

При отсутствии сведений в информационных системах к заявлению прилагаются копии документов на бумажном носителе, содержащих вышеуказанные сведения.

После сличения с представленными подлинниками копии документов свидетельствуются специалистом отделов занятости и отделений "Правительства для граждан", принявшим заявление путем проставления отметки в расписке о приеме соответствующих документов или талоне, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.

При подаче документов заявителю выдается:

- в отделениях госкорпорации "Правительство для граждан" - расписка о приеме соответствующих документов;

- в отделах занятости - талон с указанием даты регистрации, фамилии и инициалов лица, принявшего документы.

В случаях представления заявителем неполного пакета документов или сведений с истекшим сроком действия, отделы занятости и отделения "Правительства для граждан" отказывают в приеме заявления и выдают расписку об отказе в приеме документов.

Указывается, что день приема документов госкорпорацией "Правительство для граждан" не входит в срок оказания государственной услуги.

Результат оказания услуги предоставляется отделом занятости в госкорпорацию "Правительство для граждан" не позднее чем за сутки до истечения срока оказания государственной услуги.

В свою очередь отделения "Правительства для граждан" информируют заявителя о результатах госуслуги при помощи СМС-уведомления на зарегистрированный на веб-портале "электронного правительства" телефонный номер заявителя.

По аналогичной схеме происходит обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, а также специальными средствами передвижения.

Приказ вводится с 11 марта 2021 года.

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