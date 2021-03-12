Надеемся, что два года у нас будет - профессор об иммунитете после "Спутник V"

Многое зависит от иммунного статуса организма человека, имеются ли хронические заболевания.

Иммунитет после получения вакцины "Спутник V" будет держаться в течение двух лет. Об этом со ссылкой на производителей российской вакцины сообщила профессор, д.м.н., заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева, передает zakon.kz.

Она сообщила, что иммунитет после вакцинации, как заявляют производители "Спутник V", будет держаться в течение двух лет.

Если говорить о "Спутник V", то она сделана на векторной модели. Эта модель давно использовалась в Институте Гамалеи, и изучалась неоднократно на других вакцинах. В частности, они разрабатывали вакцину против лихорадки Эбола. Там на опытах было показано, что именно у векторных вакцин иммунитет долговременный. И поэтому, эти данные, которые они уже получили, и в соответствии с тем, что это уже известный фактор, что в организме создаются клетки памяти, производители предположили, что иммунитет будет длиться до двух лет, - сказала Ералиева.

Она отметила, что тут много нюансов. Например, зависит от иммунного статуса организма человека, имеются ли хронические заболевания.

Но мы надеемся, что два года у нас будет, минимум год, - сказала спикер.

Она также напомнила, что наличие антител у тех, кто переболел коронавирусом, не является противопоказанием для прививки. Противопоказанием могут являться только острое заболевание коронавирусом, другое инфекционное заболевание или обострение хронического заболевания.

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