Токаев получил первую телеграмму от Байдена

Американский лидер пожелал Президенту и народу Казахстана мира, радости и процветания.

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма Джо Байдена по случаю праздника Наурыз, сообщает zakon.kz.

В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. Поздравляя вас с этим событием, заверяю, что моя администрация придает большое значение работе с вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности. Моя администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса "С5+1", начатого при участии государственного секретаря Джона Керри 5 лет назад, – говорится в телеграмме Джо Байдена, опубликованной на Акорде.

В преддверии праздника Наурыз американский лидер пожелал Президенту и народу Казахстана мира, радости и процветания.

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