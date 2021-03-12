В "Самрук-Қазына" объяснили, зачем "КазТрансГаз" выделили в отдельную компанию

Это было обосновано необходимостью энергичного развития газовой отрасли.

11 марта было принято постановление Правительства, а также подписан договор между "Самрук-Қазына" и "КазМунайГаз" о передаче "КазТрансГаз" в доверительное управление Фонду "Самрук-Қазына". Директор департамента по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям фонда Сергей Куянов объяснил смысл этого решения, передает zakon.kz.

Основной смысл передачи в доверительное управление "КазТрансГаза" "Самруку" – это необходимость энергичного развития газовой отрасли. Да, юридически "КазТрансГаз" пока остается активом "КМГ". Но передача его в доверительное управление делает его де-факто еще одной портфельной компанией Фонда. В итоге страна получает национального оператора газовой отрасли отдельно, а не нефтегазовой, как это было до сих пор. И, как национальный оператор, "КазТрансГаз" будет, помимо своей основной нынешней функции по транспортировке газа, активно и самостоятельно заниматься добычей и, что особенно важно, разведкой газовых месторождений. По сути, государство получит новую отрасль со всеми вытекающими последствиями- рабочими местами, налогами, инвестициями, ростом экспортного потенциала, – сказал Куянов.

В 2020 году на заседании Совета по управлению фондом Нурсултан Назарбаев поставил задачу по выводу "КазТрансГаз" из состава "КазМунайГаз" в непосредственное подчинение Фонду "Самрук-Қазына". В январе 2021 года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил создать национального оператора по разведке, добыче и транспортировке газа.

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