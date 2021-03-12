Сколько в Казахстане доз вакцины от коронавируса и сколько человек привито

34 тыс. медиков, педагогов и военнослужащих получили первый компонент вакцины "Спутник V".

Заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в Казахстане, передает zakon.kz.

На сегодня, по ее словам, около 59 тысяч медиков, педагогов и военнослужащих получили первый компонент вакцины "Спутник V", второй компонент получили более 18 тысяч человек.

По мере поступления вакцины у нас будут и группы подлежащих (прим.ред.: вакцинированию) расширяться, и у нас будет возможность одновременно проводить вакцинацию в различных возрастных группах... ...В настоящее время из Российской Федерации сама первая партия была 22 тысячи доз, затем на площадке Карагандинского фармкомбината было произведено и поставлено порядка 20 тысяч доз, затем 93 тысячи, 150 тысяч доз, сейчас ожидается 600 тысяч доз. И в конце года у нас планируется охватить (прим.ред.: вакцинированием) порядка 6 млн населения, - сказала Айнагуль Куатбаева.

Она отметила, что работа будет проводиться по мере поступления вакцины.

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