Гроза, дождь, снег. Прогноз погоды на 13 марта 

Приложение zakon.kz
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Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью, на юге днем гроза.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 13 марта, передает zakon.kz.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге и юго-востоке республики сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона погода – без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке с метелью, на юге днем гроза, - сообщили в РГП "Казгидромет".
В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области - метель.
В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью местами низовая метель.
В Алматинской области местами ожидаются туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской области местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.
В Мангистауской области местами ожидается гололед.
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