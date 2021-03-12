Мужчина избил двух девушек 8 марта в Нур-Султане

Проводится проверка.

Празднование 8 марта в Нур-Султане закончилось для посетителей одного из кафе весьма неудачно - мужчина избил двух девушек, сообщает zakon.kz.

Своей историей потерпевшая поделилась на странице в Instagram.

По ее словам, вместе с подругой они пошли в кафе. В полночь вышли из заведения. Знакомая отошла в сторону для разговора, а девушка помогала незнакомой женщине застегнуть куртку.

А рядом с ней находился ее муж. Я к нему нахожусь спиной и разговариваю с ней, он пьяный. Далее он бьет меня ногой. После начинается драка, - пишет Амина.

Девушка отметила, что мужчина выдрал ей волосы, порвал куртку.

Также она уточнила, что рядом в машинах сидели мужчины и никто не вышел из них на помощь.

На видео нет звука. А так вы бы слышали, как я кричала и звала на помощь. Никто не имеет права бить человека. Он должен ответить по максимуму, - заключила пострадавшая.

В ДП столицы прокомментировали инцидент - по данному факту возбуждено уголовное дело.

В 00.25 часов на канал "102" поступил вызов о том, что возле кафе происходит драка. На место прибыли сотрудники полиции. Все участники инцидента были доставлены в полицию, где написали заявление в отношении друг друга. По результатам освидетельствования все нарушители находились в алкогольном опьянении. Установлено, что конфликт, переросший в драку, произошел в результате словесной перепалки, - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

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