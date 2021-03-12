Назван регион, где чаще всего жалуются на коррупционеров

Жалобы поступают на действия сотрудников полиции, работников образования и здравоохранения.

В разрезе регионов по количеству обратившихся в Call-центр лидируют Туркестанская область и три города республиканского значения, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

С начала текущего года в Call-центр поступило порядка 5,5 тыс. звонков, что на 26% превышает их число за прошлый год, - сообщил Бигайдаров.

По его словам, в целом жалобы поступают на действия сотрудников полиции, работников образования и здравоохранения.

Он добавил, что большинство обращений содержат факты вымогательства взяток за непривлечение к уголовной и административной ответственности, беспрепятственный проезд, выдачу справок, водительских удостоверений, дипломов, оформление инвалидности, пособий, трудоустройство и т.д.

В разрезе регионов по количеству обратившихся лидируют южные и центральные: Туркестанская область 28 фактов, Алматы - 14, Шымкент - 10, Нур-Султан - 11, - уточнил следователь.

Он привел случай, который был выявлен 11 марта. Так, в результате негласных следственных действий совместно с сотрудниками УСБ ДП по Шымкенту изобличен сотрудник полка патрульной полиции Департамента полиции.

11 марта этого года он получил взятку за не составление административного протокола по статье 612 часть 1 КоАП РК (управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления), - отметил Данияр Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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