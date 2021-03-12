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За ущерб государству в 64 млн тенге чиновница выплатит штраф 875 тыс. тенге

Фото: myseldon.com 12 марта 2021, 17:13

Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.

В Кызылординской области на 875 тыс. тенге оштрафовали заместителя руководителя управления здравоохранения области. Сообщается, что ущерб государству она нанесла на более 64 млн тенге, передает zakon.kz.

В Кызылординской области осуждена к штрафу заместитель руководителя управления здравоохранения области Бурамбаева в размере 300 МРП (более 875 тыс. тенге - ред.), - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Ее подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным Антикора, она приобретала аппараты искусственной вентиляции легких, которые не соответствовали технической спецификации и тендерной документации. Отмечается, что ее действия причинили ущерб государству на сумму 64,4 млн тенге.

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