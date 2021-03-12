Финансовую пирамиду организовала семейная пара из Алматы

Стартовое вложение составляло не меньше 100 000 тенге.

Семейная пара из Алматы организовала финансовую пирамиду, сообщает zakon.kz.

По данным ДП города, они создали в WhatsApp группу, в которой состояло 218 человек для раскрутки денежных средств.

Деньги отправляли на карту 46-летней гражданки. Доверчивых желающих разбогатеть находили в соцсетях.

Прибыль должна была быть очень приличной. Схема по увеличению капитала была уже разработана и проверена. Стартовое вложение не меньше 100 000 тенге, и уже через несколько дней к "вкладчику" должно было вернуться до 300 000 тенге. И такие проценты должны были быть ежемесячными. Но после перечисления денежных средств злоумышленники отключали связь, и денежные средства не возвращались, - отметили в полиции.

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