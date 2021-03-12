Госорганам Нур-Султана поручено проводить разъяснительную работу по вакцинации

На 12 марта 1 компонентом вакцины против КВИ привито 5 256 человек.

В столице состоялось заседание Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена, сообщает zakon.kz.

По данным официального сайта столичного акимата, в ходе совещания были обсуждены принимаемые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в столице, вакцинации против КВИ, а также вопросы проведения внеплановых проверок.

Как сообщила главный государственный санврач столицы Сархат Бейсенова, количество регистрируемых случаев коронавирусной инфекции в городе колеблется от 70 до 143 в день. Уровень заболеваемости за последнюю неделю выше по сравнению с предыдущей неделей на 9,9%.

Основными причинами продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции являются по-прежнему несоблюдение жителями карантинных мероприятий: посещение мест скопления людей; не ношение масок; несоблюдение режима домашнего карантина как пациентами, так и лицами, находящимися в близком контакте, - пояснила санврач столицы.

Всего с начала учебного года по городу Нур-Султан на карантин было закрыто 89 школ. На сегодня в 22 школах продолжается карантин.

В настоящее время в городе функционирует 24 лабораторий с мощностью 12955 исследований в день, в среднем в сутки проводится от 3500 до 6000 исследований.

Вместе с тем, на 12 марта 1 компонентом вакцины против КВИ привито 5 256 человек, из них 3 281 - медработники, 877 – педагоги, 272 - сотрудники службы МЧС, МО, КНБ, МВД, СГО РК и т.д. 2 компонент ввели 1 901 медицинскому работнику.

Всего с 1 января 2021 года в управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило 287 экстренных извещений, на основе которых было проведено 280 внеплановых проверок, к административной ответственности привлечено 261 физическое и юридическое лицо на сумму свыше 60,5 млн тенге.

В ходе совещания было отмечено, что, несмотря на то, что столица находится в "красной зоне", отдельные физические лица и субъекты предпринимательства не соблюдают требования постановления Главного государственного санврача о запрете проведения массовых мероприятий.

В завершение обсуждения Бахтияр Макен поручил управлению общественного здравоохранения города, а также всем заинтересованным госорганам проводить широкомасштабную разъяснительную работу по добровольной вакцинации населения.

Поручаю Департаменту эпидконтроля продолжить мероприятия по отслеживанию и своевременному принятию необходимых мер по противодействию короновирусной инфекции, - резюмировал заместитель акима столицы.

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