Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Суд постановил снести крупное СТО в Алматы

Фото: Управление градостроит... 12 марта 2021, 17:40

Проверка показала, что владелец построил его незаконно, не имя прав на землю.

В Турксибском районе Алматы по решению суда снесено крупное незаконно возведенное СТО, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля.

Объект был построен по ул. Стасова. Проверка показала, что владелец построил его незаконно, не имя прав на землю.

По выявленным фактам собственник привлечен к административной ответственности по ст. 319 и 323 КРКоАП, с направлением материала в специализированный межрайонный административный суд города Алматы. Постановлением СМАС требования Управления были удовлетворены, и собственника привлекли к административному взысканию со сносом незаконно возведенного строения, - сообщили в Управлении.

СТО снесли сегодня, 12 марта.

Ранее в городе снесли ряд других объектов, среди которых гостиничный комплекс на Кульджинке,цветочный комплекс на Сатпаева, пристройку к дому, автомойку и ряда коммерческих помещений по улице Карасай батыра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Казахстанский стилист Мади Бекдаир знает, как преобразить женщин
30 отличий женщин от мужчин