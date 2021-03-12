Цены на антиковидные препараты снизили в Казахстане

Меры были предусмотрены для сокращения "карманных" расходов населения и исключения спекуляций на антиковидные препараты.

Сотрудники Министерства здравоохранения и Агентства по защите и развитию конкуренции провели работу по пересмотру процедур формирования предельных цен на антиковидные препараты, передает zakon.kz.

По итогам этой работы, для антиковидных препаратов предусмотрен особый порядок формирования предельных цен, где исключены маркетинговые расходы для оптовой и розничной реализации (в размере 30%), так как эти препараты пользуются большим спросом у населения.

Снижены в два раза оптовые и розничные наценки - до 10% для оптовых и 27% для розничных.

Например, розничные наценки для препарата Аспирин кардио® таблетки 100 мг №28 составляют - 22,5%, Ибуфен Д суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 120 мл, №1 – 17,5%, Сумамед® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3 – 16,5%.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции в целом снижение цен на антиковидные препараты составило 27% по сравнению с рыночными ценами.

Меры были предусмотрены для сокращения "карманных" расходов населения и исключения спекуляций на антиковидные препараты.

Лекарственные средства имеют аналоги, которые обладают такими же лечебными свойствами.

Так, лекарственные средства кардиомагнил с активным веществом ацетилсалициловая кислота – имеет 23 аналога, ибуфен с активным веществом ибупрофен – 56 аналогов, сумамед с активным веществом азитромицин – 50 аналогов, ксарелто с активным веществом ривароксабан имеет четыре аналога, клексан с активным веществом эноксапарин натрия – два аналога, - говорится в сообщении НЦЭЛС.

На сегодняшний день по данным открытых источников лекарственные средства кардиомагнил, аспирин, ибуфен, гепарин, сумамед, ксарелто, клексан имеются в наличии в аптеках Нур-Султана, Алматы и других городов.

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