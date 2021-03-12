Адвокат: Навального увезли из СИЗО, куда именно - не сообщили

По его словам, у него "нет даже предположений" о цели этапирования.

Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии, увезли из СИЗО во Владимирской области, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Вадим Кобзев.

Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно - не сообщили, - отметил защитник.

По его словам, у него "нет даже предположений" о цели этапирования.

Ранее Кобзев в беседе с изданием выражал мнение, что Навальный пробудет в СИЗО "Кольчугино" до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана, дата которой еще не назначена.

По словам адвоката, Навальный планирует участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.

Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию осужденные помещаются в СИЗО на карантин. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы.

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