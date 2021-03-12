Экспорт креативных индустрий Казахстана превысил 247 млн долларов

Креативная индустрия сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики.

В Правительстве обсудили базовые подходы к развитию креативного сектора экономики, передает zakon.kz.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выработать комплекс мер по развитию креативного сектора экономики. Рабочее совещание по этому вопросу с участием отраслевых министерств и акиматов провел первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

Креативные индустрии, чья добавленная стоимость формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность (кино, музыка, реклама, медиа, дизайн, архитектура, киберспорт, мода, современное искусство и прочее), сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики, на который уже приходится свыше 3% мирового ВВП (2,6 трлн долларов).

Все больше казахстанцев демонстрируют способность создавать креативный продукт, пользующийся высоким спросом на международных рынках. Особые успехи наших граждан отмечаются в таких сферах как музыка, кинорежиссура и создание развлекательного медийного контента (объем экспорта креативных индустрий Казахстана в 2019 году превысил 247 млн долларов).

Участники совещания отметили, что с учетом высокого потенциала развития креативного сектора, Казахстану, по примеру зарубежных стран, также необходима выработка целостного стратегического документа, отражающего цели, задачи, механизмы и ожидаемые результаты государственной политики в отношении креативных индустрий и всего сектора экономики в целом.

Для развития креативного сектора экономики в стране предложен ряд мер, направленных на стимулирование творческой деятельности среди казахстанцев, эффективное управление талантами, а также создание условий для развития креативного предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций.

Все предложения госорганов требуют тщательной проработки и обсуждений с профессиональным сообществом. Для качественного исполнения задач по развитию креативной экономики, поставленных Главой государства, по поручению премьер-министра Аскара Мамина создается специальный Проектный офис, который на ежедневной основе будет заниматься этой важной работой. Хочу особо отметить, что креативный сектор имеет огромный потенциал развития в нашей стране, не только для экономики, но и в продвижении казахстанской культуры, самореализации молодежи. Правительство приложит максимум усилий для развития этой стратегически важной сферы, - заключил Смаилов.

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