Почему в столице увеличилось число зараженных COVID-19, объяснила санврач

По ее словам, основными причинами являются несоблюдение населением карантинных мероприятий.

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сообщила, что после праздничных дней заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с наблюдаемым ростом числа заболевших за последнюю неделю заболеваемость CОVІD-19 в Нур-Султане оценивается как нестабильная, количество регистрируемых колеблется от 70 до 143 случаев в день. Уровень заболеваемости за последнюю неделю выше предыдущей недели на 9,9%, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 59,25, репродуктивное число – 1,055. Соответственно с 10 марта город перешел в "красную зону" по матрице оценки эпидемиологической ситуации, - сообщила Сархат Бейсенова.

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По ее словам, основными причинами продолжения регистрации коронавирусной инфекции по-прежнему являются несоблюдение населением карантинных мероприятий, то есть посещение мест массового скопления людей, игнорирование ношения масок, несоблюдение домашнего карантинного режима заболевшими либо лицами, находящимися с ними в тесном контакте.

Осознавая риски распространения и, как правило, увеличение количества регистрации положительных случаев коронавируса после праздничных дней, напоминаем, что массовые мероприятия запрещены. В том числе проведение массовых празднований "Наурыза" тоже под запретом, как и посещение объектов, чья деятельность не возобновлена. Необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: обязательно ношение масок, соблюдение социальной дистанции", - подчеркнула главный санврач столицы.

Также она сообщила, что будет усилена работа мониторинговых групп: как в выходные, праздничные, так и в другие дни.

Владельцы объектов должны понимать всю серьезность коронавируса. Мы продлили время работы, следовательно, настоятельно требуем не нарушать временной график работы и соблюдать на местах все санитарные нормы. Нерадивые предприниматели будут привлечены к ответственности. Все меры принимаются ради здоровья горожан, - сказала Бейсенова.

По ее информации, за последние сутки в городе зарегистрировано 112 случаев заражения КВИ, выявлено 110 очагов.

С начала года в Нур-Султане коронавирусом заболело 7 603 человека, в том числе 3 763 - в январе, 2 811 - в феврале и 1 029 - в марте.

Также наблюдается незначительный рост удельного веса заболевших лиц по контакту с больными с 45% в феврале до 49% в марте, что подтверждает несоблюдение мер профилактики контактными лицами в домашних очагах, - проинформировала главный санврач столицы.

В городе насчитывается 912 домашних очагов, где под медицинским наблюдением находятся 2 500 контактных лиц.

На сегодняшний день в Нур-Султане в пилотном проекте Ashyq участвуют 36 объектов предпринимательства. Этот проект позволяет распознавать статус-COVID посетителя при входе на объекты, участвующие в пилотном проекте Ashyq, и направлен только на выявление людей, которые нарушают режим домашней самоизоляции, - добавила спикер.

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