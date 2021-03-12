Запрет на продажу земли иностранцам: Токаев направил в Мажилис проект закона

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом, - написал глава государства.

4 января Токаев заявил, что "казахская земля никогда не будет продаваться".

25 февраля на заседании Национального совета общественного доверия Президент поручил узаконить запрет на продажу казахстанских земель иностранным гражданам.

Поручаю принять закон о запрете на продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это также относится к юридическим лицам с иностранными акциями. Я решил, что это нужно сделать срочно законодательной инициативой Президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу, - сказал Токаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!