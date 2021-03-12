Гадалка-мошенница выманила миллионы тенге у алматинских пенсионеров

Всех потерпевших просят обратиться в полицию.

В Алматы "ясновидящая" обещала снять порчу и обманывала пенсионеров, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

В Алматы полицейские задержали двух женщин, которые с целью незаконного обогащения присваивали денежные средства. В одном случае ущерб составил более 3 млн тенге, в другом - 2,2 млн тенге. Стало известно, что при знакомстве с потерпевшими женщина представлялась потомственной ясновидящей и убеждала граждан, что может снять порчу и привлечь богатство. На так называемую обработку жертв уходило несколько минут. "Гадалка" просила принести все имеющееся в доме наличные деньги, чтобы совершить ритуал. (...) В считанные секунды купюры менялись на простые бумажки, - говорится в сообщении.

Другая версия обмана - злоумышленницы представлялись сотрудниками акимата, войдя в квартиру, просили уточнить данные в списке ветеранов для получения подарков и пособий.

Пока одна занималась "проверкой", вторая искала деньги. В одной из квартир им удалось "найти" более 2 млн тенге, - следует из сообщения.

Как сообщается, за совершение данных преступлений задержаны жительницы Алматинской области в возрасте 35 и 39 лет.

Одна из задержанных ранее была судима за аналогичные преступления. Обе задержанные водворены в изолятор временного содержания, - отмечается в сообщении.

Всех потерпевших просят обратиться в полицию.

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