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Ограничительные меры изменили в Западном Казахстане

Фото: inform.kz 12 марта 2021, 23:37

Согласно постановлению, сауны не будут работать в выходные.

Опубликовано новое постановление о карантине в Западно-Казахстанской области, передает zakon.kz.

Согласно документу, в постановление главного государственного санитарного врача ЗКО от 8 февраля №5-ПГВр "Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области" внесены следующие изменения и дополнения:

  • дежурные группы детских дошкольных организаций при соблюдении комплектации групп не более 25 человек;
  • сауны (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на одного посетителя) с приостановлением функционирования в воскресные дни;
  • работа спа-центров, бассейнов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на одного посетителя) по установленному графику.

Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, - говорится в постановлении.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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