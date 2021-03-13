Круизный лайнер загорелся у берегов Греции

Информации о пострадавших нет.

В порту Корфу в Греции загорелся круизный лайнер, передает zakon.kz.

Как сообщают "Известия", пожар возник на круизном лайнере MSC Lirica. На борту корабля был виден черный дым, а также пламя. Судно продолжало гореть в течение часа, пока местные пожарные не приехали на вызов.

Отмечается, что возникший пожар уже к 15:30 по местному времени (19:30 по времени Нур-Султана) находился под контролем служб с противопожарного катера.

Согласно данным Cruise Industry News, информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Судно MSC Lirica пришвартовано в порту с 30 января. На борту нет пассажиров, только члены экипажа.

Круизный лайнер MSC Lirica был спущен на воду в 2003 году. В 2015 году на судне провели капитальный ремонт, в результате которого добавилось 198 пассажирских кают, пассажировместимость увеличилась на 680 мест.

Фото: cruiseindustrynews.com

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