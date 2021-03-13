Какую вакцину от коронавируса ВОЗ рекомендовала для экстренного использования

Речь о вакцине от Johnson & Johnson.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против коронавируса от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J), компании Janssen-Cilag, в список рекомендуемых для экстренного использования, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

ВОЗ (12 марта - прим. ред.) внесла вакцину против COVID-19, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список для экстренного использования во всех странах и для распространения в рамках механизма COVAX. Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), о котором было объявлено вчера. ВОЗ

Отмечается, что вакцина от Johnson & Johnson - первая однодозовая вакцина, внесенная в список рекомендуемых для экстренного использования.

В ВОЗ отметили, что обширные данные масштабных клинических испытаний, предоставленные компанией, также показывают, что вакцина эффективна для пожилых людей.

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