Ограничения для пассажирских поездов сняли в одной из областей Казахстана

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Речь о Костанайской области.
Разрешена посадка/высадка пассажиров по Костанайской области, передает zakon.kz.
По данным пресс-службы АО "Пассажирские перевозки", в соответствие с решением Межведомственной комиссии РК от 2 марта по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, с 00:00 13 марта разрешена продажа железнодорожных билетов и посадка/высадка пассажиров по всем станциям, расположенных на территории Костанайской области, следующим пассажирским поездам и станциям:
Отмечается, что всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получать по номеру "105".
В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты (...), а также соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов, - заключили в пресс-службе.
8 ноября 2020 года работу пассажирских поездов ограничили из-за COVID-19. Временно была запрещена продажа билетов, посадка и высадка пассажиров на всех станциях Костанайской области, за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная.
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