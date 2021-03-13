Малыш скончался из-за отказа родителей переливать кровь: врачи рассказали подробности

По словам медиков, состояние ребенка было крайне тяжелым.

Казахстанцев шокировала смерть младенца в Павлодаре. Мальчику требовалось переливание крови, но родители ребенка отказались от процедуры по религиозным соображениям - они были приверженцами "Свидетелей Иеговы". В итоге малыш скончался, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", в перинатальный центр жительница Павлодара была доставлена на 25 неделе беременности. У матери начались преждевременные роды. Мальчик родился на свет весом всего 700 граммов.

По словам медиков, состояние ребенка было крайне тяжелым.

С нарушениями гемодинамическими, дыхательными расстройствами. Усугубляет еще это состояние то, что он был глубоко недоношенный ребенок. Он был транспортирован в реанимационное отделение, где далее продолжилось реанимационное мероприятие. главный врач Павлодарского областного перинатального центра Айман Оспанова

Как говорят врачи, при рождении у ребенка была густая кровь, резко упал гемоглобин. По их словам, малышу срочно нужно было сделать переливание, но родные от процедуры отказались по религиозным мотивам.

Когда мне доложили сразу по факту отказа от гемотрансфузии новорожденному, я сказала о том, что есть наши приказы, есть наши законы и протоколы, по которым мы обязаны оказать помощь новорожденному, несмотря на вес, приверженность религии и так далее. Все. Мы создали консилиум, заказали кровь. Айман Оспанова

В итоге ребенок прожил всего 27 часов. Врачи говорят, они часто сталкиваются с подобными отказами, а чиновники уверены, что проблему нужно решать на уровне законов.

Ребенок, к сожалению, скончался. Наша цель, чтобы до таких случаев не доходило. Конечно, это спорный вопрос по переливанию крови, надо как-то решать законодательно. Чтобы младенцы могли получать полноценную медицинскую помощь. руководитель Управления по делам религии Павлодарской области Даулет Закарьянов

По словам доктора философских и теологических наук Досая Кенжетаева, выход есть всегда.

Поэтому для нас сегодня религиозное познание не особая преграда. Самая особая преграда у нас - это нет глубоко убеждения научного порядка, научного познания. Этого не хватает нам. Религия не должна быть выше жизни человека. Это убеждение сакральное, - пояснил он.

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