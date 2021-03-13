Алматинец приехал к родственникам в Петропавловск и зарезал всю семью

По неподтвержденной информации, он потребовал у них денег, а получив отказ, будучи в нетрезвом состоянии, рассвирепел.

Приехавший в гости к своей семье в Петропавловск 30-летний алматинец вдруг схватился за нож, сообщает zakon.kz.

Женщина убита, юноша и пенсионерка с многочисленными ранениями находятся в реанимации, передает Astana TV.

Скончавшейся женщине было 48 лет. 20 ножевых ранений оказались несовместимыми с жизнью, она скончалась на операционном столе.

Множественные колото-резаные ножевые ранения, располагающиеся в различных анатомических частях тела. В связи с несовместимостью с жизнью мама умерла, а молодой человек являющейся ее сыном проходит в реанимации интенсивную терапию. На сегодняшний день состояние тяжелое. заведующий хирургическим отделением многопрофильной больницы города Петропавловск Виталий Шилкин

Сейчас следствие пытается установить, что побудило мужчину напасть на родственников. По неподтвержденной информации, он потребовал у них денег, а получив отказ, будучи в нетрезвом состоянии, рассвирепел.

Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы. Однако если скончается еще кто-то из пострадавших, могут дать пожизненное.

Сотрудниками полиции задержан 30-летний житель Алматы, который приехал к родственникам. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт внесен в реестр досудебных расследований по части 2 статье 99 УК РК "Убийство". сотрудник отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП СКО Жанар Байгазина

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