Появились новые данные о количестве заболевших COVID-19 в Казахстане

Всего в стране подтвержден 222 671 случай.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 222 671 случай, из них:
- в городе Нур-Султан – 26276 (+152),
- в городе Алматы – 27001 (+293),
- в ВКО – 22429 (+35),
- в Атырауской области – 17624 (+42),
- в Павлодарской области – 18413 (+50),
- в Карагандинской области – 16039 (+74),
- в Акмолинской области – 14397 (+50),
- в ЗКО – 13735 (+68),
- в СКО – 12700 (+21),
- в Костанайской области – 13021 (+48),
- в Алматинской области – 11533 (+90),
- в городе Шымкенте – 6344 (+25),
- в Жамбылской области – 6112 (+13),
- в Туркестанской области – 4344 (+4),
- в Мангистауской области – 4 295 (+3),
- в Актюбинской области – 4492 (+29),
- в Кызылординской области – 3916 (+5).
В Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 84,
- в городе Алматы - 211,
- в городе Шымкенте – 9,
- в Акмолинской области - 69,
- в Актюбинской области - 31,
- в Алматинской области - 59,
- в Атырауской области - 1,
- в ВКО - 20,
- в Жамбылской области – 11,
- в ЗКО - 49,
- в Карагандинской области - 56,
- в Костанайской области - 66,
- в Кызылординской области - 4,
- в Мангистауской области - 5,
- в Павлодарской области - 67,
- в СКО - 22,
- в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели – 205 554 человека от COVID-19.
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