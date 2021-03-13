Появились новые данные о количестве заболевших COVID-19 в Казахстане

Всего в стране подтвержден 222 671 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 222 671 случай, из них:

в городе Нур-Султан – 26276 (+152),

в городе Алматы – 27001 (+293),

в ВКО – 22429 (+35),

в Атырауской области – 17624 (+42),

в Павлодарской области – 18413 (+50),

в Карагандинской области – 16039 (+74),

в Акмолинской области – 14397 (+50),

в ЗКО – 13735 (+68),

в СКО – 12700 (+21),

в Костанайской области – 13021 (+48),

в Алматинской области – 11533 (+90),

в городе Шымкенте – 6344 (+25),

в Жамбылской области – 6112 (+13),

в Туркестанской области – 4344 (+4),

в Мангистауской области – 4 295 (+3),

в Актюбинской области – 4492 (+29),

в Кызылординской области – 3916 (+5).

в городе Нур-Султан - 84,

в городе Алматы - 211,

в городе Шымкенте – 9,

в Акмолинской области - 69,

в Актюбинской области - 31,

в Алматинской области - 59,

в Атырауской области - 1,

в ВКО - 20,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО - 49,

в Карагандинской области - 56,

в Костанайской области - 66,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 67,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 8.

В Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 205 554 человека от COVID-19.

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