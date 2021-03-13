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Появились новые данные о количестве заболевших COVID-19 в Казахстане

Фото: VG 13 марта 2021, 08:01

Всего в стране подтвержден 222 671 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 222 671 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан – 26276 (+152),
  • в городе Алматы – 27001 (+293),
  • в ВКО – 22429 (+35),
  • в Атырауской области – 17624 (+42),
  • в Павлодарской области – 18413 (+50),
  • в Карагандинской области – 16039 (+74),
  • в Акмолинской области – 14397 (+50),
  • в ЗКО – 13735 (+68),
  • в СКО – 12700 (+21),
  • в Костанайской области – 13021 (+48),
  • в Алматинской области – 11533 (+90),
  • в городе Шымкенте – 6344 (+25),
  • в Жамбылской области – 6112 (+13),
  • в Туркестанской области – 4344 (+4),
  • в Мангистауской области – 4 295 (+3),
  • в Актюбинской области – 4492 (+29),
  • в Кызылординской области – 3916 (+5).
В Казахстане 772 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
  • в городе Нур-Султан - 84,
  • в городе Алматы - 211,
  • в городе Шымкенте – 9,
  • в Акмолинской области - 69,
  • в Актюбинской области - 31,
  • в Алматинской области - 59,
  • в Атырауской области - 1,
  • в ВКО - 20,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО - 49,
  • в Карагандинской области - 56,
  • в Костанайской области - 66,
  • в Кызылординской области - 4,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 67,
  • в СКО - 22,
  • в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 205 554 человека от COVID-19.

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