Казахстан перешел из "зеленой" в "желтую" зону

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В "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан и Алматы.
Казахстан вернулся в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 марта.
Согласно данным, в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан и Алматы.
В "желтой" зоне расположились Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
За прошедшие сутки, 12 марта, в стране зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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