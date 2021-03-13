Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстан перешел из "зеленой" в "желтую" зону

Фото: pixabay.com 13 марта 2021, 09:41

В "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан и Алматы.

Казахстан вернулся в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 марта.

Согласно данным, в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан и Алматы.

В "желтой" зоне расположились Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки, 12 марта, в стране зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬12
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Запахи, которые подавляют аппетит
Мультяшного скунса вырезали из продолжения «Космического джема» обвинив в сексуальных домогательствах